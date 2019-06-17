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РИА Новости

СМИ: в Парагвае десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме

Вчера, 04:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура подтвердила смерть 10 человек во время бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, пятеро из них были обезглавлены, сообщает издание ABC Color.
Ещё четверо скончались от ожогов. Один пострадавший погиб позднее в больнице. В результате инцидента было ранено не менее 10 человек.
Опознаны девять погибших, все они являются членами преступного клана Ротела.
Столкновения в тюрьме произошли утром в воскресенье между кланом и членами бразильской преступной группировки "Первая столичная команда".
Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
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