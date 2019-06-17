Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.

На кадрах, снятых из кабины пилота, можно увидеть взлет, процесс полета, а также посадку.

Отмечается, что летчики отработали элементы сложного пилотажа, управление истребителями на высоте до ста метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того, экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке.

Су-27 и Су-30 — российские многоцелевые истребители.

Су-27 приняли на вооружение в 1984 году. Его модификация СМ производится с 2002-го и имеет усовершенствованные системы навигации, связи и прицеливания. Сейчас Су‑27 — один из основных самолетов ВКС, состоит на вооружении в Индии, Китае и странах СНГ.