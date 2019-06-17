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РИА Новости

Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Вчера, 04:22
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
На кадрах, снятых из кабины пилота, можно увидеть взлет, процесс полета, а также посадку.
Отмечается, что летчики отработали элементы сложного пилотажа, управление истребителями на высоте до ста метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.
Кроме того, экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке.
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Су-27 и Су-30 — российские многоцелевые истребители.
Су-27 приняли на вооружение в 1984 году. Его модификация СМ производится с 2002-го и имеет усовершенствованные системы навигации, связи и прицеливания. Сейчас Су‑27 — один из основных самолетов ВКС, состоит на вооружении в Индии, Китае и странах СНГ.
Первый полет Су-30 состоялся в 1989 году. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях. Модификация М2 стала усовершенствованной версией экспортных Су-30МК. Сейчас эти истребители состоят на вооружении также в Индии, Китае, Вьетнаме и Венесуэле.
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Су-30М2ВКС РФСу-27РоссияБезопасность
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