Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.

США и Россия, которые вместе по-прежнему владеют около 90% запасов ядерного оружия, продолжили сокращать свои стратегические запасы ядерных вооружений, руководствуясь положениями договора СНВ-3, и также предпринимая односторонние шаги по сокращению. В институте подчеркивают, что страны в 2018 году объявили о достижении лимита сокращения вооружений в установленные сроки. При этом срок действия СНВ-3 истечет в 2021 году, если обе страны не согласятся продлить его.

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.

Отмечается, что на начало 2019 года у девяти стран - США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи - находилось около 13,9 ядерных боеголовок. Этот показатель меньше, чем в начале 2018 года, когда он достигал 14,5 тысяч.

"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.

Уточняется, что арсеналы других ядерных государств не являются большими, однако все эти страны либо начали развивать или развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о подобных программах. В качестве примера эксперты называют Китай, Индию, Пакистан.

Аналитики СИПРИ также отмечают, что КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента своей стратегии национальной безопасности, несмотря на то, что в 2018 году она объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также систем доставки баллистических ракет средней и большой дальности.