Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T05:58Z
https://ria.ru/20190617/1555618162.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1036x0_80_0_0_bd78cc2a42ab04f01b6d044f422ee242.jpg
РИА Новости

Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия

Вчера, 03:35
2837
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.
США и Россия, которые вместе по-прежнему владеют около 90% запасов ядерного оружия, продолжили сокращать свои стратегические запасы ядерных вооружений, руководствуясь положениями договора СНВ-3, и также предпринимая односторонние шаги по сокращению. В институте подчеркивают, что страны в 2018 году объявили о достижении лимита сокращения вооружений в установленные сроки. При этом срок действия СНВ-3 истечет в 2021 году, если обе страны не согласятся продлить его.
"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
14 июня, 19:28
"Грязная игра". Военный эксперт оценил позицию США по ядерным испытаниямМосква призвала Вашингтон обосновать выдвинутое в адрес России обвинение в нарушении моратория на ядерные испытания. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, США выступили с этим обвинением.
Отмечается, что на начало 2019 года у девяти стран - США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи - находилось около 13,9 ядерных боеголовок. Этот показатель меньше, чем в начале 2018 года, когда он достигал 14,5 тысяч.
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Уточняется, что арсеналы других ядерных государств не являются большими, однако все эти страны либо начали развивать или развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о подобных программах. В качестве примера эксперты называют Китай, Индию, Пакистан.
Аналитики СИПРИ также отмечают, что КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента своей стратегии национальной безопасности, несмотря на то, что в 2018 году она объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также систем доставки баллистических ракет средней и большой дальности.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
15 июня, 13:28
Участники СВМДА подтвердили поддержку иранской ядерной сделки
1922106
СИПРИРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
РИА
Новости
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
Лента
новостей
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Сенатор Алексей Пушков
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Президент США Дональд Трамп
NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
Птицефабрика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Протесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
"Украина — колония для ядерных отходов". Что происходит на самом деле
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Украинские военнослужащие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Лента новостейМолния