В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что балконы загорелись на 9 и 10 этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы, спасены 14 человек, в том числе двое детей, один человек передан врачам скорой помощи.
"В 03.19 объявлена локализация пожара. Спасены 14 человек, погибли 2 человека, общая площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.
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