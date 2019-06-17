В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что балконы загорелись на 9 и 10 этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы, спасены 14 человек, в том числе двое детей, один человек передан врачам скорой помощи.