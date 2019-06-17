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РИА Новости

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

03:08
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом "воспаление легких". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
На данный момент Васильев проходит лечение, на время его отсутствия обязанности главы Дагестана временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов.
Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года указом президента России Владимира Путина. В сентябре 2018 года парламент республики на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет.
Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он является Заслуженным юристом Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.
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