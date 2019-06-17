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РИА Новости

Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"

03:04
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Распоряжение относит информацию технического характера, включая пуски, состояние орбитальной группировки, к служебной информации ограниченного распространения", - сказал собеседник агентства.
Его данные подтвердил другой источник. "Вводится запрет на передачу и распространение любой такой информации через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, социальные сети", - сказал второй собеседник агентства.
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Оба собеседника уточнили, что приказ датирован 4 марта, но до сих пор доводится до структурных подразделений ракетно-космической отрасли. Он имеет гриф "ДСП".
В том числе, уточнил собеседник агентства, запрет относится к деятельности пресс-служб предприятий, которым теперь нельзя сообщать прессе не согласованную с "Роскосмосом" какую-либо дополнительную информацию о проведенных пусках, исправности космических аппаратов.
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения. Военной группировкой управляют Воздушно-космические силы России.
Ранее Рогозин по итогам 2018 года сообщил, что российская орбитальная группировка в насчитывает 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения. Из них - 91 аппарат, по данным "Роскосмоса", гражданский.
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03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
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