Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Распоряжение относит информацию технического характера, включая пуски, состояние орбитальной группировки, к служебной информации ограниченного распространения", - сказал собеседник агентства.

Его данные подтвердил другой источник. "Вводится запрет на передачу и распространение любой такой информации через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, социальные сети", - сказал второй собеседник агентства.

Оба собеседника уточнили, что приказ датирован 4 марта, но до сих пор доводится до структурных подразделений ракетно-космической отрасли. Он имеет гриф "ДСП".

В том числе, уточнил собеседник агентства, запрет относится к деятельности пресс-служб предприятий, которым теперь нельзя сообщать прессе не согласованную с "Роскосмосом" какую-либо дополнительную информацию о проведенных пусках, исправности космических аппаратов.

Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения. Военной группировкой управляют Воздушно-космические силы России.