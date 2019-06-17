Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал сообщения об улучшении состояния здоровья Бари Алибасова, порадовавшись за продюсера и разместив при этом их совместную фотографию на фоне гроба.
"Чудо чудное произошло в Склифе (НИИ скорой помощи имени Склифосовского. – прим. ред.), очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану", - написал Садальский в своем инстаграме.
При этом он поблагодарил всех, кто переживал за Алибасова и "мысленно посылал" ему здоровья.
"Надеюсь, скоро все попляшем с ним на 30-летие (группы. – прим. ред.) "На-На"", - заключил актер.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Как сообщил сын Алибасова, продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.