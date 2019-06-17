Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T02:39Z
https://ria.ru/20190617/1555617910.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/93520/68/935206897_0:235:1646:1161_1036x0_80_0_0_0ca8f9389c240b1a0752c7ede8d39869.jpg
РИА Новости

Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба

02:39
1612
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Станислав Садальский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал сообщения об улучшении состояния здоровья Бари Алибасова, порадовавшись за продюсера и разместив при этом их совместную фотографию на фоне гроба.
"Чудо чудное произошло в Склифе (НИИ скорой помощи имени Склифосовского. – прим. ред.), очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану", - написал Садальский в своем инстаграме.
При этом он поблагодарил всех, кто переживал за Алибасова и "мысленно посылал" ему здоровья.
"Надеюсь, скоро все попляшем с ним на 30-летие (группы. – прим. ред.) "На-На"", - заключил актер.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Как сообщил сын Алибасова, продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Бари Алибасов
Вчера, 11:28
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
200050
Обсудить 0
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовШоу-бизнесСтанислав СадальскийМосква
Рекомендуем
Глава Дагестана Владимир Васильев
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
РИА
Новости
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Михаил Саакашвили
Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
Украинские военнослужащие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Аптека
Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Семья во дворе жилого дома
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16СМИ: в Венесуэле шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусом
03:14Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
03:08Главу Дагестана госпитализировали в Москве
03:07В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы
03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
03:04Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
02:47В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:39Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
02:04Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
01:42Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
01:14Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
01:08Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
01:05В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского
00:36Минометный обстрел деревни к югу от Алеппо унес жизни десяти человек
00:30Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
00:22Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным
00:21Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
00:15Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
00:07Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
23:42Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации
Лента новостейМолния