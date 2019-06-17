Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

По его словам, летчики заметили под Луганском колонну из военных и гражданских автомобилей, включая школьные автобусы, и атаковали ее. Впоследствии оказалось, что это были бойцы "Донбасса", которые направлялись на штурм населенного пункта Попасная.

В результате обстрела никто не пострадал, после этого на технику ВСУ начали наносить отличительные белые полосы.

Реакция экс-командира батальона "Донбасс"

Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били", — написал Семенченко в фейсбуке, оскорбив при этом генерала и пообещав "разобраться" с ним.

Конфликт на востоке Украины

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске в рамках встреч контактной группы. Попытки установить мир в Донбассе за время конфликта предпринимались более 20 раз. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Единственное, чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.