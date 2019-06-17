Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T02:04Z
https://ria.ru/20190617/1555617867.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152213/13/1522131324_0:183:2994:1867_1036x0_80_0_0_d4271a962aac254c1cb9ea7af7a3eb7e.jpg
РИА Новости

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"

02:04
1205
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.
По его словам, летчики заметили под Луганском колонну из военных и гражданских автомобилей, включая школьные автобусы, и атаковали ее. Впоследствии оказалось, что это были бойцы "Донбасса", которые направлялись на штурм населенного пункта Попасная.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область
13 апреля, 08:00
"Не все патриоты доехали до передовой". Как Киев начинал воевать в Донбассе
В результате обстрела никто не пострадал, после этого на технику ВСУ начали наносить отличительные белые полосы.

Реакция экс-командира батальона "Донбасс"

Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били", — написал Семенченко в фейсбуке, оскорбив при этом генерала и пообещав "разобраться" с ним.
Владимир Зеленский
21 мая, 18:56
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Конфликт на востоке Украины

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске в рамках встреч контактной группы. Попытки установить мир в Донбассе за время конфликта предпринимались более 20 раз. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Единственное, чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.
Новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов подчеркивал, что новые власти в Киеве обещания о мире не реализуют.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
440000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВиктор МуженкоСемен СеменченкоВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
РИА
Новости
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Глава Дагестана Владимир Васильев
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Певица Лолита Милявская
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ
Клинцевич оценил заявление Болтона о военном контракте Москвы и Каракаса
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
В центре Киева прогремел взрыв
Празднование юбилея театра Современник в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес
Помощница Волчек рассказала о ее самочувствии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16СМИ: в Венесуэле шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусом
03:14Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
03:08Главу Дагестана госпитализировали в Москве
03:07В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы
03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
03:04Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
02:47В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:39Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
02:04Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
01:42Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
01:14Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
01:08Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
01:05В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского
00:36Минометный обстрел деревни к югу от Алеппо унес жизни десяти человек
00:30Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
00:22Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным
00:21Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
00:15Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
00:07Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
23:42Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации
Лента новостейМолния