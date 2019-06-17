Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева

По его мнению, следует вынести украинский административный центр за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все “с чистого листа”.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В украинскую политику Саакашвили пришел весной 2015 года. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Официальный Киев в феврале 2018 года выслал Саакашвили в Польшу.