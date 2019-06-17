Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T02:04Z
https://ria.ru/20190617/1555617838.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155554/89/1555548995_0:23:3127:1782_1036x0_80_0_0_5a1e785a37a133b9d538d84e8fae9cf8.jpg
РИА Новости

Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева

02:04
2026
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала “112 Украина”.
По его мнению, следует вынести украинский административный центр за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все “с чистого листа”.
Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
14 июня, 11:18
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
Саакашвили также подчеркнул, что украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. На следующий день он возвратился в страну.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В украинскую политику Саакашвили пришел весной 2015 года. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Официальный Киев в феврале 2018 года выслал Саакашвили в Польшу.
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
11 июня, 19:29
Зеленский не ставил условий при возвращении гражданства, заявил Саакашвили
180130
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
РИА
Новости
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Аптека
Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
Лента
новостей
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод
Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
Семья во дворе жилого дома
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Объявлены победители "Кинотавра"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16СМИ: в Венесуэле шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусом
03:14Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
03:08Главу Дагестана госпитализировали в Москве
03:07В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы
03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
03:04Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
02:47В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:39Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
02:04Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
01:42Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
01:14Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
01:08Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
01:05В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского
00:36Минометный обстрел деревни к югу от Алеппо унес жизни десяти человек
00:30Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
00:22Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным
00:21Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
00:15Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
00:07Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
23:42Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации
Лента новостейМолния