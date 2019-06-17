Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала “112 Украина”.
По его мнению, следует вынести украинский административный центр за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все “с чистого листа”.
Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.
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Саакашвили также подчеркнул, что украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. На следующий день он возвратился в страну.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В украинскую политику Саакашвили пришел весной 2015 года. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Официальный Киев в феврале 2018 года выслал Саакашвили в Польшу.