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РИА Новости
Война в Сирии

Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек

01:42
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 17 июн - РИА Новости. Число погибших в результате минометного обстрела террористическими группировками деревни аль-Вадыхи к югу от Алеппо в Сирии увеличилось до 12, не менее 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в полиции.
Ранее сообщалось о гибели 10 человек.
"Вооруженные группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах города Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов в направлении южного пригорода Алеппо, которые упали в деревне аль-Вадыхи", - говорится в заявлении.
Согласно источнику, в числе погибших - сирийский военный, в числе пострадавших есть женщины и дети. Обстрел повлек также ущерб имущества жителей деревни.
Источник отметил, что число погибших может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Эвакуация жителей продолжается.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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