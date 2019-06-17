Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек

ДАМАСК, 17 июн - РИА Новости. Число погибших в результате минометного обстрела террористическими группировками деревни аль-Вадыхи к югу от Алеппо в Сирии увеличилось до 12, не менее 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в полиции.
Ранее сообщалось о гибели 10 человек.
"Вооруженные группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах города Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов в направлении южного пригорода Алеппо, которые упали в деревне аль-Вадыхи", - говорится в заявлении.
Согласно источнику, в числе погибших - сирийский военный, в числе пострадавших есть женщины и дети. Обстрел повлек также ущерб имущества жителей деревни.
Источник отметил, что число погибших может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Эвакуация жителей продолжается.