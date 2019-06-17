Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Рисунок 1865 года был подписан самим Гогеном, что установило исследование. Будущий художник изобразил швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии, когда ему было всего 17 лет. Рисунок шале Гоген рисовал не с натуры, а выполнил по эскизам, сделанным его преподавателем по рисованию. Здание он искусственно поместил на берег французской реки Луары, а также изобразил себя, единственного мужчину среди нескольких женщин, смотрящим на воду и на лодку вдалеке.
Уточняется, что торги проходили в воскресенье в торговом доме Rouillac в городе Монбазон департамента Эндр и Луара в центре Франции. Выигравшая ставка превысила оценку экспертов в 60 тысяч евро. Победитель сумел выиграть лот по телефону, не находясь при этом в зале. По окончании торгов за раннюю работу Гогена было сообщено, что она "вернется в Швейцарию".
Газета отмечает, что картина раньше не была на территории Швейцарии, там лишь находится шале. При этом остается неясным, кто купил первый рисунок художника.
По данным агентства Франс Пресс, рисунок приобрел французский предприниматель, который проживает в Швейцарии.
Отмечается также, что работа была выполнена при помощи китайских чернил и акварели на художественной бумаге компании Canson. Аукционист Эмерик Руйак сообщил агентству, что это "первый известный рисунок" Поля Гогена, и его наличие "опровергает тезис о том, что Гоген – самоучка".