Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin

Рисунок 1865 года был подписан самим Гогеном, что установило исследование. Будущий художник изобразил швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии, когда ему было всего 17 лет. Рисунок шале Гоген рисовал не с натуры, а выполнил по эскизам, сделанным его преподавателем по рисованию. Здание он искусственно поместил на берег французской реки Луары, а также изобразил себя, единственного мужчину среди нескольких женщин, смотрящим на воду и на лодку вдалеке.

Уточняется, что торги проходили в воскресенье в торговом доме Rouillac в городе Монбазон департамента Эндр и Луара в центре Франции. Выигравшая ставка превысила оценку экспертов в 60 тысяч евро. Победитель сумел выиграть лот по телефону, не находясь при этом в зале. По окончании торгов за раннюю работу Гогена было сообщено, что она "вернется в Швейцарию".

Газета отмечает, что картина раньше не была на территории Швейцарии, там лишь находится шале. При этом остается неясным, кто купил первый рисунок художника.

По данным агентства Франс Пресс , рисунок приобрел французский предприниматель, который проживает в Швейцарии.