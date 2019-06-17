Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за кулисами премии Лазарев обругал Лободу, получившую приз в номинации "Лучшая певица года". Артист якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя "самой крутой", после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.