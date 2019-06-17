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РИА Новости

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

01:08
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Светлана Лобода. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
" Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут", — цитирует певицу "Вечерняя Москва".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за кулисами премии Лазарев обругал Лободу, получившую приз в номинации "Лучшая певица года". Артист якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя "самой крутой", после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) на улице Комсомольская в центре Сочи
8 июня, 15:45
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91642018
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