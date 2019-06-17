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РИА Новости

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным

00:22
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Сообщение неизвестного о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным, саперы не обнаружили взрывного устройства, сообщила журналистам пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером неизвестный сообщил о взрывоопасном объекте в здании кишиневского аэропорта, поэтому сотрудники и пассажиры были эвакуированы.
"Саперы не обнаружили на территории аэропорта взрывоопасных объектов, информация оказалась ложной", - сообщила Новицки.
Работа аэропорта восстановлена, пассажиров вновь пустили в здание.
Сообщившему ложную информацию грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ на благо общества или лишение свободы на срок до двух лет.
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