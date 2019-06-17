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РИА Новости

Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

00:15
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Аптека . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов",- говорится в сообщении.
Нарушения были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае, отметили в пресс-службе.
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В семи регионах - Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе выявлено отсутствие контроля со стороны местных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах, а также использованием уже закупленных препаратов, подчеркнули в пресс-службе.
В Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний, пояснили в ведомстве.
В Мордовии зачастую граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку. Однако после вмешательства Росздравнадзора ситуация улучшается, уточнили в пресс-службе.
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В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за несвоевременно проведенной закупки. Также на протяжении длительного периода не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарствами и медизделиями, добавили в Минздраве.
"Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования. По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок Росздравнадзором выдано за I квартал 2019 года 13 протоколов следующим субъектам-нарушителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областях, Республике Крым. Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти", - подчеркнули в ведомстве.
Росздравнадзор продолжает держать на особом контроле обеспечение населения лекарствами во всех субъектах России, рассказали в Минздраве.
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