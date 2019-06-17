Российские звезды зажгли на MUSE

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Лужниках состоялся один из самых громких концертов этого года – выступление британской рок-группы MUSE. Многие российские знаменитости побывали на шоу и поделились своими впечатлениями в социальных сетях.
Дмитрий Маликов после концерта написал в своем Твиттере: "Да здравствует MUSE!"
Да здравствует MUSE ! pic.twitter.com/xaDXZ5IadK— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 15 июня 2019 г.
Сергей Безруков оказался фанатом альтернативной рок-группы: "Muse...Hysteria))) Лужники! Прямо сейчас... Фанатеем)", - написал актер.
Диана Арбенина смотрела шоу с трибуны. Певица пришла на концерт рок-группы вместе с детьми Артемом и Мартой и написала в сторис: "Счастье как оно есть!"
Павел Деревянко посмотрел шоу вместе с женой Дарьей и написал в своем Инстаграме: "Muse. Это было круто! Спасибо, ребята!" Актер снял много сторис с концерта.
"Спасибо группе Мuse и всем причастным к проведению этого концерта. Более крутого в плане света, звука, драматургии и спецэффектов шоу я не видел пока что никогда", - рассказал бас-гитарист группы Noize MС Александр Кислинский.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, у которого есть своя рок-группа MULTIVERSE, сходил на концерт и написал в сторис, что полюбил музыку британского коллектива, когда услышал песню New Born - композицию, которую часто включают в сет-лист.
Группа, основанная в 1994 году, выступила в Москве в рамках мирового тура Simulation Theory в поддержку одноименного альбома.
14 июня, 03:00Роковые сумерки: Muse в Москве"Сверхмощное звуковое и визуальное шоу" – так британская рок-группа Muse назвала то, что представит в московских "Лужниках" 15 июня. Специально звать на этот концерт никого не нужно – Muse не впервые в России: в один из приездов музыкантам подарили гигантскую карту страны с отмеченными городами плотного проживания их фанатов.