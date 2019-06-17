Российские звезды зажгли на MUSE

Роковые сумерки: Muse в Москве "Сверхмощное звуковое и визуальное шоу" – так британская рок-группа Muse назвала то, что представит в московских "Лужниках" 15 июня. Специально звать на этот концерт никого не нужно – Muse не впервые в России: в один из приездов музыкантам подарили гигантскую карту страны с отмеченными городами плотного проживания их фанатов.