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РИА Новости

"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп

Вчера, 08:00
56887
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Каждый раз, когда российский колумнист или аналитик пишет об агрессивных действиях США в адрес России, он неизбежно сталкивается с реакцией в стиле "российская пропаганда придумывает врагов, а на самом деле американцы хотят нам только добра". К счастью, на помощь российским медийщикам приходят американские коллеги, которые с похвальной честностью и восторгом пишут прямым текстом о том, как американцы занимаются кибератаками на российскую инфраструктуру, например на электрораспределительные сети. И при этом даже не заморачиваются мыслями о том, что вообще-то такие действия являются грубым нарушением международного права и актами агрессии.
В их мире, как и в мире тех, кто до сих пор верит в мантру "американцы хотят нам только добра", Пентагону и (кибер)солдатам в форме НАТО разрешено вообще все, и любые их действия являются моральными по определению, а вот российской стороне нельзя ничего, кроме как "платить и каяться" за вымышленные исторические, современные и будущие грехи.
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Прекрасный образчик этого образа мысли нам представляет свежий и скандальный материал главного американского СМИ — The New York Times, опубликовавшей статью под заголовком "США усиливают онлайн-атаки на электросети России".
Суть победной реляции The New York Times: "Соединенные Штаты наращивают цифровые вторжения в российскую электрическую сеть, предупреждая президента Владимира Путина и демонстрируя, как администрация Трампа использует новые полномочия для более агрессивного развертывания киберинструментов, заявили действующие и бывшие правительственные чиновники. В интервью за последние три месяца официальные лица описали размещение американского компьютерного кода в электрораспределительных сетях России и других объектах <...> в ходе промежуточных выборов 2018 года".
В переводе с американского медийного на разговорный русский: источники The New York Times из верхних эшелонов американской власти утверждают, что в 2018 году американцы не только атаковали некие российские "подразделения", которые якобы занимались "дезинформацией" и "хакингом", но еще и внедрили в системы управления российских электрораспределительных сетей вредоносные компьютерные программы, которые можно использовать для шантажа российского руководства (вероятно, подразумевается возможность США "отключить свет" в России одним кликом).
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Чтобы журналисты The New York Times не выглядели совсем глупо в том случае, если опять окажется, что победная реляция была не совсем обоснованна, в текст статьи вставлено важное уточнение. Оно хоть и оставляет открытым вопрос о реальных успехах американских кибердиверсантов, но не оставляет никаких сомнений в их намерениях: "Самый важный вопрос, ответ на который невозможно узнать без доступа к секретным деталям операции, заключается в том, насколько глубоко США удалось проникнуть в российские электрораспределительные сети. Только тогда было бы ясно, удастся ли ввергнуть Россию в темноту или покалечить ее Вооруженные силы. Это вопрос, на который невозможно ответить, пока не будут активированы (заложенные американцами) компьютерные программы".
Несложно заметить, что если бы аналогичная информация о взломе американской электрораспределительной системы и вероятной возможности "отключения света" в США появилась в российской или китайской прессе, то в Вашингтоне разразился бы скандал просто эпичных масштабов. Что легко доказывает наличие в сознании американской политической элиты (да и общества в целом) очень четкого двойного стандарта, который делит весь мир на две категории людей: на тех, которым можно делать все (то есть американцев), и недочеловеков (всех остальных, с возможным исключением из списка западных европейцев, если они ведут себя хорошо) — которым запрещено даже элементарное право на самозащиту.
Но самое интересное заключается в том, что демонстрация силы (которой и пытается быть статья The New York Times) — это, по сути, демонстрация слабости и наличия в США двоевластия, достойного какой-нибудь недоразвитой африканской страны.
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The New York Times сообщает о чем-то абсолютно невообразимом еще несколько лет назад: "Два представителя (президентской) администрации заявили, что, по их мнению, г-н Трамп не был подробно проинформирован о шагах по размещению "имплантатов" — программного кода, который можно использовать для наблюдения или нападения — внутри российской сети. Представители Пентагона и разведки рассказали о том, что они не решаются подробно рассказать г-ну Трампу о действиях против России из-за опасений. Он может приказать отменить операцию или обсудить ее с иностранными официальными лицами, как он это сделал в 2017 году, когда упомянул о чувствительной операции в Сирии в разговоре с российским министром иностранных дел".
Иными словами, главное американское СМИ признало, что в США сейчас нет демократии, а демократически избранный президент не контролирует страну, которой, по сути, управляет военно-бюрократическая (и никем не избранная) хунта. Эта хунта чувствует себя вправе вообще не информировать главнокомандующего о действиях, которые вполне могут стать поводом или причиной для обмена ядерными ударами, и при этом мейнстримная пресса (которая в теории должна быть в ужасе от такого развития событий и попрания демократических институтов) всячески поддерживает ликвидацию остатков американской демократической системы.
Реальная ситуация в США стала еще хуже, чем она была тогда, когда ее описывал Владимир Путин, рассказавший французским журналистам об американском глубинном государстве: "Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и все сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить — это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно" (цитата из интервью газете Le Figaro, 2017).
Сейчас, "люди в костюмах" даже не пытаются что-то объяснить и к чему-то принудить формального президента США. Они просто управляют страной и ее армией, в то время как демократически избранный президент управляет разве что своим твиттер-аккаунтом. Из этой истории, если в ней есть хоть маленькая доля правды, напрашивается важный вывод: до тех пор, пока Дональд Трамп не докажет на практике, что он — президент, а не декоративная кукла, с ним просто не о чем разговаривать на саммитах и двусторонних встречах.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
12 июня, 00:58
Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Права была Ванга. Значит Доней все помыкают и при этом экономика в штатах прет на всех парах. Впервые в истории США число высокооплачиваемых вокансий превысило спрос. Фондовый рынок бъет рекорды капитализации, инвестиции прут в америку со всего мира. И у нас президент контралирует все и всех, уровень жизни не растет, ВВП стоит на месте, капиталы бегут из страны, при огромных денежных запасах в России не можем обеспечить больных льготными лекарствами. Две системы вроде как штаты должны во вот загнуться а мы всех победить только доживем ли? Ситуация в России все больше напоминает сказку О рыбаке и рыбке. Страик -это народ, рыбка наши природные ресурсы, старуха -наши руководители.
17 июня, 09:29
АСАртур Саляхов
22612172
Можно ли отключить Россию ? Можно . Но у нас есть альтернатива . Старый добрый ,,лом" . Так ,,закоротит" , что забудут про высокие технологии .
17 июня, 08:36
Александр Несен
4640004
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