Революционеры победили российскую власть, не пустив туда опасного человека

Глава Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу столицы. Идея "пойти в Мосгордуму, чтобы сделать власть милосерднее и человечнее" (предвыборный лозунг Федермессер) реализована не будет.

Причину она прямо назвала сама , затем ее слова подтвердили многие: травля.

Важны тут три момента.

Первый: травили общественного деятеля не какие-то условные представители/слуги/цепные пропагандисты режима. Совсем наоборот. Это были, по словам Федермессер, те, кого она "считала близкими по мировоззрению людьми", например "видный политолог, папа мальчика, с которым мой младший сын год ходил в один класс" (упомянутый политолог — член правления фонда "Либеральная миссия" и участник проекта "Открытая Россия" Ходорковского. То есть явно не пес режима).

Второй момент: сама экс-кандидат в столичные депутаты в своих формулировках предельно сдержанна. В том числе в отношении экс-конкурентки из команды Навального, в пользу которой Федермессер, собственно, "мочили".

И наконец, третий момент. Те, кто непосредственно вел охоту на Федермессер, вообще не смутились. Наоборот, дружно выступили с одобрением "мужественного поступка Нюты", отказавшейся (внезапно) "быть пешкой в грязной игре власти".

Эти три момента надо разъяснить. Ибо они наглядно показывают, чем, в сущности, является современная профессиональная борьба с российским государством.

...Вся штука вот в чем. По концепции "близких по мировоззрению", выдвижение в депутаты пусть даже их единомышленницы, но не революционерки — это коллаборационизм. Сотрудничество с оккупантами и предательство.

Дело в том, что на самом-то деле режим должен быть уничтожен. Поэтому он трусливо предпочитает видеть в депутатских креслах тех, кто борется за решение конкретных общественных вопросов, а не тех, кто принципиально борется за разрушение системы. И поэтому наверняка режим сам пригласил Нюту Федермессер во власть — чтобы расколоть ею оппозицию, цинично воспользовавшись тем, что она делает много реальных добрых дел и пользуется за это заслуженным авторитетом у реального общества. Это подло и гнусно со стороны власти — поддерживать тех, кто приносит пользу. Из-за этих предателей во власть не могут попасть по-настоящему лучшие люди.

В общем, как выразился с похвальной прямотой уже упомянутый политолог, участвовавший в травле: "коллаборанты обязаны понимать, что сегодня режим дает им деньги, статусы и привилегии, третируя за их счет революционеров".

Возможно, вы на этом месте немного удивитесь, почему революционер жалуется на то, что проклятый режим его третирует, а не берет на содержание. Возможно, кому-то это покажется нелогичным — как если бы лесоруб обвинял в безнравственности дерево, не желающее падать само.

Но фокус в том, что отечественные революционеры, они же рыцари свободы, они же борцы против режима — это вообще в первую очередь не идеология, не теория и даже не практика.

Это то ли сословие, то ли цех. С одной стороны, многие ништяки (статус и даже гранты) в нем переходят по наследству или через брак. С другой стороны, в революционеры могут также принять — по итогам долгой безупречной карьеры в революционной тусовке.

Но главная его черта — в том, что это цеховое сословие считает себя полноправным сонаследником и сопользователем России как ресурса (наравне с сословием чиновным).

И идеальная схема взаимодействия с российским государством видится этому сословию борцов как "обличения в обмен на финансирование".

Полезность такого симбиоза для самого государства революционное сословие обычно объясняет формулой из Стругацких (в разных вариантах) о том, что если "государство теряет способность к самокритике", то оно "принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков <...> и в конце концов становится жертвой более благоразумных соседей".

На практике же, как легко заметить, никакая цель "продлить жизнь государству" путем внедрения во власть людей, способных задавать верные тенденции, — перед сословием революционеров не стоит. Наоборот. Появление во власти таких людей трактуется как предательство (что логично: любое улучшение качества государства уничтожает обличительскую профессиональную нишу).

Таким образом, мы видим парадокс: революционной борьбой с российским государством у нас занимается группа, претендующая на сословную ренту от этого государства.

И да: по факту она вполне готова грызть глотки тем, кто действительно желал бы снизить общественные претензии к власти путем исправления государственного механизма.