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РИА Новости

Революционеры победили российскую власть, не пустив туда опасного человека

Вчера, 08:00
44628
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. Архивное фото
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Глава Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу столицы. Идея "пойти в Мосгордуму, чтобы сделать власть милосерднее и человечнее" (предвыборный лозунг Федермессер) реализована не будет.
Причину она прямо назвала сама, затем ее слова подтвердили многие: травля.
Важны тут три момента.
Первый: травили общественного деятеля не какие-то условные представители/слуги/цепные пропагандисты режима. Совсем наоборот. Это были, по словам Федермессер, те, кого она "считала близкими по мировоззрению людьми", например "видный политолог, папа мальчика, с которым мой младший сын год ходил в один класс" (упомянутый политолог — член правления фонда "Либеральная миссия" и участник проекта "Открытая Россия" Ходорковского. То есть явно не пес режима).
Второй момент: сама экс-кандидат в столичные депутаты в своих формулировках предельно сдержанна. В том числе в отношении экс-конкурентки из команды Навального, в пользу которой Федермессер, собственно, "мочили".
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И наконец, третий момент. Те, кто непосредственно вел охоту на Федермессер, вообще не смутились. Наоборот, дружно выступили с одобрением "мужественного поступка Нюты", отказавшейся (внезапно) "быть пешкой в грязной игре власти".
Эти три момента надо разъяснить. Ибо они наглядно показывают, чем, в сущности, является современная профессиональная борьба с российским государством.
...Вся штука вот в чем. По концепции "близких по мировоззрению", выдвижение в депутаты пусть даже их единомышленницы, но не революционерки — это коллаборационизм. Сотрудничество с оккупантами и предательство.
Дело в том, что на самом-то деле режим должен быть уничтожен. Поэтому он трусливо предпочитает видеть в депутатских креслах тех, кто борется за решение конкретных общественных вопросов, а не тех, кто принципиально борется за разрушение системы. И поэтому наверняка режим сам пригласил Нюту Федермессер во власть — чтобы расколоть ею оппозицию, цинично воспользовавшись тем, что она делает много реальных добрых дел и пользуется за это заслуженным авторитетом у реального общества. Это подло и гнусно со стороны власти — поддерживать тех, кто приносит пользу. Из-за этих предателей во власть не могут попасть по-настоящему лучшие люди.
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В общем, как выразился с похвальной прямотой уже упомянутый политолог, участвовавший в травле: "коллаборанты обязаны понимать, что сегодня режим дает им деньги, статусы и привилегии, третируя за их счет революционеров".
Возможно, вы на этом месте немного удивитесь, почему революционер жалуется на то, что проклятый режим его третирует, а не берет на содержание. Возможно, кому-то это покажется нелогичным — как если бы лесоруб обвинял в безнравственности дерево, не желающее падать само.
Но фокус в том, что отечественные революционеры, они же рыцари свободы, они же борцы против режима — это вообще в первую очередь не идеология, не теория и даже не практика.
Это то ли сословие, то ли цех. С одной стороны, многие ништяки (статус и даже гранты) в нем переходят по наследству или через брак. С другой стороны, в революционеры могут также принять — по итогам долгой безупречной карьеры в революционной тусовке.
Но главная его черта — в том, что это цеховое сословие считает себя полноправным сонаследником и сопользователем России как ресурса (наравне с сословием чиновным).
И идеальная схема взаимодействия с российским государством видится этому сословию борцов как "обличения в обмен на финансирование".
Московская городская Дума
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Полезность такого симбиоза для самого государства революционное сословие обычно объясняет формулой из Стругацких (в разных вариантах) о том, что если "государство теряет способность к самокритике", то оно "принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков <...> и в конце концов становится жертвой более благоразумных соседей".
На практике же, как легко заметить, никакая цель "продлить жизнь государству" путем внедрения во власть людей, способных задавать верные тенденции, — перед сословием революционеров не стоит. Наоборот. Появление во власти таких людей трактуется как предательство (что логично: любое улучшение качества государства уничтожает обличительскую профессиональную нишу).
Таким образом, мы видим парадокс: революционной борьбой с российским государством у нас занимается группа, претендующая на сословную ренту от этого государства.
И да: по факту она вполне готова грызть глотки тем, кто действительно желал бы снизить общественные претензии к власти путем исправления государственного механизма.
Потому что такие люди отнимают у революционеров будущее.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
7 июня, 15:04
Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
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Анна ФедермессерАвторы
Популярные комментарии
Либеральных негодяев ,работающих на разрушение нашей страны и превращение ее в колонию Запада , народ ненавидит с начала 90-х . Наибольшая концентрация их всегда существовала в Москве , в которой осуществлялись тайные и явные государственные перевороты . Поэтому неприязнь людей к жителям столицы никогда не ослабевает . Если жители Москвы затеют очередной переворот , это может закончиться контрпереворотом со сменой правящих элит и идеологии . При этом, нынешним "революционерам ", придется не сладко .
17 июня, 09:27
Jolly Roger
86120111
Виктор, ну какой они цех? Эти Светлые Правильные Люди никогда ни в каком цеху не были и даже руками, на счастье нам, не работали.
17 июня, 08:39
Георгий Фисичев
77120006
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