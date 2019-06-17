Эксперты рассказали, когда перелет в Сочи обходится туристам дешевле всего

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые дорогие авиабилеты в Сочи были куплены на период с восьмого по 14 июля: в среднем туристы из российских городов заплатили за перелет до аэропорта Адлера и обратно 14 200 рублей, сообщает Biletix.
Самой дешевой для пассажиров, запланировавших летний отпуск в Сочи, оказалась последняя неделя июня: средний чек на полет в оба конца составил 9 567 рублей.
По данным продаж авиабилетов за последние три года, наибольшим спросом Сочи пользуется 12-18 августа: на этот период приходится 9,4% турпотока. Наименьший интерес авиапассажиров эксперты отмечают в период с 17 по 23 июня (6,3%).
У туристов с детьми в 2019 году Сочи наиболее популярен в июле – в это время на маленьких пассажиров приходится 25% бронирований, в июне – 22,3% заказов. Меньше всего детских билетов путешественники приобретают на август – 20,1%.
3 июня, 08:00Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами