Эксперты рассказали, когда перелет в Сочи обходится туристам дешевле всего

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые дорогие авиабилеты в Сочи были куплены на период с восьмого по 14 июля: в среднем туристы из российских городов заплатили за перелет до аэропорта Адлера и обратно 14 200 рублей, сообщает Biletix.

Самой дешевой для пассажиров, запланировавших летний отпуск в Сочи, оказалась последняя неделя июня: средний чек на полет в оба конца составил 9 567 рублей.

По данным продаж авиабилетов за последние три года, наибольшим спросом Сочи пользуется 12-18 августа: на этот период приходится 9,4% турпотока. Наименьший интерес авиапассажиров эксперты отмечают в период с 17 по 23 июня (6,3%).