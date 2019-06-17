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РИА Новости

"Украина — колония для ядерных отходов". Что происходит на самом деле

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПротесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
Протесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Власти самопровозглашенной ДНР заподозрили США в незаконной утилизации ядерных отходов на Украине. По словам замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, это угрожает здоровью граждан. Ответственность он возложил на Петра Порошенко. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Граждане третьего сорта

"США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов", — заявил Басурин.
Претензии к американцам он обосновал тем, что Министерство энергетики США еще при президенте Порошенко выделило более ста миллионов долларов на строительство хранилищ для ядерных отходов. Но деньги не дошли по назначению, радиоактивные "отходники" так и остались на бумаге.
"Часть этих денег была разворована, а на остальное построили недостаточно хранилищ. Договор предусматривал поставку из США стационарных систем радиационного контроля. Но часть их также украли, а остальные установили лишь на особо важных объектах", — пояснил представитель ДНР.
Недостаток централизованных хранилищ для отработавшего ядерного топлива АЭС, по словам Басурина, ведет к его хаотичной утилизации. И это может оказаться плачевным для всех близлежащих территорий, особенно для Сумской области.
Выступление Басурина наделало много шума. Правда, не вполне понятно, о каких именно ядерных отходах идет речь. Отработавшее топливо американских АЭС утилизируют в США. Украина до недавнего времени отправляла свое в Россию.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время посещения Ровенской атомной электростанции в Кузнецовске. 2016 год
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Ровенской атомной электростанции в Кузнецовске. 2016 год
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Ровенской атомной электростанции в Кузнецовске. 2016 год

Технологии утилизации

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) — это выгоревший обогащенный уран, который по-прежнему очень радиоактивен. Если этот ядерный мусор неправильно утилизировать, от облучения может погибнуть все живое.
Не все страны, использующие атомную энергетику, способны самостоятельно избавляться от ОЯТ. Для этого нужны специальные технологии и право обогащать уран. Приходится обращаться за помощью.
"Росатом" не только строит атомные реакторы для других стран, но и берет на себя ответственность за утилизацию радиоактивных отходов. Американцы действуют иначе. Компания Westinghouse, тоже занимающаяся строительством ядерных энергетических установок, никогда не вывозит ОЯТ из-за рубежа.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Донецке
Учения МЧС в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Учения МЧС в Донецке
Производители АЭС, не принимающие ядерные отходы, обычно помогают строить хранилища. Например, Франция. Причем французы все время подчеркивают, что их ядерные "отходники" самые безопасные. И в подтверждение приводят знаменитое шампанское "Тьерри Фурнье": его делают из винограда, растущего в десяти километрах от атомного могильника, но высокое качество игристого напитка ежегодно подтверждают экологи, медики и ведущие мировые виноделы.
Однако у каждого хранилища ограниченный срок действия. Россия пытается решить эту проблему. "Росатом" уже располагает технологиями, позволяющими перерабатывать радиоактивный мусор и вторично получать из него топливо. В результате объем ядерных отходов сокращается.
США, Канада, Финляндия считают российский принцип вторичной переработки ОЯТ слишком дорогостоящим и отказываются идти по этому пути. Но все понимают: рано или поздно с ядерными хранилищами придется что-то делать. По оценкам экспертов МАГАТЭ, объемы ОЯТ к 2022 году превысят 450 тысяч тонн.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Украины Виктор Ющенко. 2008 год
Президент Украины Виктор Ющенко. 2008 год
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Украины Виктор Ющенко. 2008 год

Советские АЭС на американском топливе

Украина входит в первую десятку государств по числу АЭС и атомных реакторов, но не обладает технологиями обогащения урана для самостоятельного производства ядерного топлива. Все четыре действующие атомные станции — советские. Тем не менее они обеспечивают половину общей электрогенерации в стране.
Ядерное топливо на украинские АЭС всегда поставлялось только из России. В 2008 году президент Виктор Ющенко, стремясь уйти из-под влияния Москвы, заключил соглашение с компанией Westinghouse. И тут же возникли проблемы.
Дело в том, что американское топливо не подходит для советских реакторов. На энергоблоках начались поломки и отключения, принесшие убытки на 175 миллионов долларов. Пришлось использовать американское и российское в равных количествах. Полностью перейти на поставки из США украинские власти рассчитывают к 2020 году.
Но как быть с радиоактивным мусором? Американское топливо только добавило головной боли. В качестве основного поставщика "Росатом" забирал на хранение ОЯТ, за что Киев платил Москве 200 миллионов долларов в год. Украинские власти обещали построить собственные ядерные "отходники", забрать ОЯТ и наконец прекратить платежи. Построили — одно хранилище за четверть века, на Запорожской АЭС.
© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС
Киев задерживал выплаты за хранение ядерных отходов, но Москва продолжала оказывать услуги. Ситуация обострилась в 2011 году, когда в России приняли закон, запрещающий ввозить ОЯТ из других стран. Москва потребовала от Киева забрать радиоактивный мусор и погасить долги. Украина это проигнорировала и с 2017-го вообще ничего не платит за ОЯТ. Власти объяснили, что отныне сотрудничают в атомной сфере только с американцами, а все былые долги не в счет.
Американцы по-прежнему готовы поставлять ядерное топливо, но не забирать его обратно. Тем не менее ради Киева они пошли на некоторые уступки, выделив кредит в размере 250 миллионов долларов на возведение ядерных хранилищ. Более того, американская компания Holtec International стала одним из участников строительства, начавшегося в ноябре 2017-го в Чернобыльской зоне отчуждения. Когда объект будет готов, неизвестно. Обычно на это уходит от десяти до пятнадцати лет.
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоХранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС
Хранилище отработанного ядерного топлива на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС

Здравый смысл против политики

Каких-либо соглашений об утилизации ядерных отходов в Сумской области, о чем говорит Басурин, США и Украина не заключали. Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что сделку в столь чувствительной сфере невозможно скрыть от общественности. Американцы жестко контролируют распространение весьма опасных ядерных технологий и никогда такого бы не допустили.
Специалисты исключают и то, что американцы тайно утилизируют на Украине собственное ОЯТ. По мнению консультанта Центра политических исследований (ПИР-Центр) Андрея Баклицкого, представитель ДНР, скорее всего, имел в виду ядерное топливо, официально поставляемое США для украинских АЭС.
"Ядерные отходы непосредственно с американских АЭС хранятся в специальных хранилищах на тех же станциях. Возможно, США и хотели бы избавиться от такого добра, но просто так взять и отправить ОЯТ в другую страну невозможно. Во-первых, по соображениям безопасности. Во-вторых, не факт, что это обойдется дешевле. В-третьих, транспортировка чувствительных ядерных материалов через океан — сложный и рискованный процесс. Зачем это американцам, если дешевле хранить у себя?" — объяснил РИА Новости Баклицкий.
© AFP 2019 / Genya SavilovРаботы над конструкцией промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) на ЧАЭС. 2016 год
Работы над конструкцией промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) на ЧАЭС. 2016 год
© AFP 2019 / Genya Savilov
Работы над конструкцией промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) на ЧАЭС. 2016 год
Специалист МГИМО по атомной энергетике Денис Юрчак также считает маловероятным транспортировку ОЯТ из-за океана.
"На Украине действует запрет на ввоз ОЯТ из других стран. К тому же вряд ли украинцы могут обеспечить лучшие условия хранения. Учитывая, какое внимание в девяностые США придавали ликвидации радиоактивных материалов в бывших республиках СССР, вряд ли сегодня они сами повезут ОЯТ на Украину", — сообщил РИА Новости Юрчак.
Вместе с тем эксперт сомневается, что переход украинских АЭС на топливо из США увенчается успехом.
"Загружать американское топливо в советские ядерные реакторы — все равно что заправлять "Феррари" девяносто вторым бензином. Или заливать в бензобак "Жигулей" ракетное топливо. Это не только сложно, но и опасно".
По мнению специалиста, продвинуться в решении проблемы ОЯТ на Украине удастся лишь после того, как в межгосударственных отношениях восторжествует здравый смысл.
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Андрей БаклицкийДНРЭдуард БасуринWestinghouse ElectricЧернобыльская АЭСМАГАТЭРосатомВиктор ЮщенкоМоскваРоссияСШАУкраинаВ мире
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