Зачем поляки превращают страну в газовый баллон

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Варшава согласилась закупить у США дополнительные объемы сжиженного природного газа. Об этом сообщил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой. С учетом запланированных поставок голубого топлива из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe и собственной добычи Польша неизбежно столкнется с переизбытком дорогого импортного сырья. На что рассчитывают варшавские политики и насколько реалистичны их планы — в материале РИА Новости.

Навязанный товар

"Наши страны подписали дополнительный контракт на поставку двух миллиардов кубометров газа", — заявил 12 июня глава Белого дома, отметив, что общая сумма контракта составляет порядка восьми миллиардов долларов.

На сайте польского газового оператора PGNiG уточняется, что объем СПГ, поставляемого в страну с американского терминала Plaquemines, с 2023 года увеличивается с 1,35 до 3,38 миллиарда кубометров (после регазификации).

Это уже третий контракт. В октябре прошлого года, после такой же встречи польского президента с Дональдом Трампом в Вашингтоне, PGNiG и американская Venture Global подписали двадцатилетнее соглашение на два миллиона тонн СПГ в год начиная с 2022-го.

В ноябре поляки обязались с 2019-го по 2022-й покупать по 0,73 миллиарда кубометров в год, а с 2023-го по 2042-й — по 1,95 миллиарда у Cheniere Energy.

В целом объем американских поставок с 2023 года достигнет 3,5 миллиона тонн в год. "Мы будем получать в общей сложности 3,5 миллиона от экспортных мощностей Venture Global LNG в штате Луизиана в Мексиканском заливе, что составляет около 4,73 миллиарда кубометров после регазификации", — уточнил вице-президент правления PGNiG по торговле Мацей Возняк.

Кроме того, президент США заявил о поддержке строительства газопровода Baltic Pipe, который должен заработать в 2022 году. По нему в Польшу будет ежегодно поступать около десяти миллиардов кубометров газа из Норвегии.

Таким образом, Варшава намерена получать от США и Норвегии как минимум 14,73 миллиарда кубометров в год, и это еще не итоговый показатель. "Мы с нетерпением ожидаем еще большего в ближайшие месяцы и годы", — сообщил министр энергетики США Рик Перри.

Ежегодное потребление газа Польшей — около 15 миллиардов "кубов", причем примерно треть покрывается собственной добычей. Другими словами, даже при том маловероятном сценарии, что Варшава полностью откажется от российского газа и не станет заключать новых контрактов с США, намечается серьезный переизбыток голубого топлива.

Погнались за миражом

Польские власти никакой проблемы в этом не видят. Мало того, Варшава вполне осознанно идет на все новые контракты, всерьез рассчитывая стать крупным европейским газовым хабом, способным конкурировать с Россией и Германией.

Но дело не столько в экономике, сколько в политике. В Варшаве не один век вынашивают идею создания пояса восточноевропейских стран от Балтики до Средиземноморья, который служил бы "железным занавесом" между Россией и Европой.

Раньше это называлось концепцией "Троеморья" или "Междуморья", а несколько лет назад выдвинули "Инициативу трех морей" (Baltic — Adriatic — Black Sea, BABS). Толчком послужил приход к власти в США Дональда Трампа, пообещавшего спасти Европу от российского газа за счет американского СПГ.

Оплот BABS на Балтике — естественно, Польша. Южный фланг вызвалась обеспечить Хорватия, чей президент Колинда Грабар-Китарович в 2016 году объявила о запуске международного проекта "по координации работы газораспределительных и газотранспортных мощностей стран Восточной Европы".

Летом 2017-го "Инициативу трех морей" поддержал Вашингтон. Дональд Трамп заявил, что этот проект обеспечит участникам BABS "процветание и безопасность". И тут же предложил европейцам строить терминалы для американского СПГ — в литовской Клайпеде, польском Свиноустье и на хорватском острове Крк в Адриатическом море.

Предполагалось, что от этих терминалов сеть газопроводов протянется в Чехию, Венгрию, Словакию, Словению, Болгарию, Румынию, Эстонию и Литву, образуя барьер для газа из России.

Однако гладко было только на бумаге, поскольку выделить деньги США не соизволили. Вашингтон лишь надавил на Брюссель, но тратить миллиарды евро на кардинальную перестройку газотранспортной системы европейцы отказались наотрез.

В результате поляки построили терминал в Свиноустье, который еще ни разу не работал на полную мощность. Литовский терминал в Клайпеде официально признан бесперспективным. Как отмечает литовское издание Lietuvos žinios, он стал неподъемной ношей для страны, а власти все расходы попросту перекинули на рядовых граждан.

"По мнению экспертов, любое решение — выкупить у норвежцев судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ или арендовать его еще десять или двадцать лет — не изменит очевидного факта, что модель строительства, эксплуатации и финансирования терминала в принципе не изменится", — констатирует издание.

Снесенные "Турецким потоком"

Сокрушительный удар по "Инициативе трех морей" нанес "Турецкий поток — 2", куда более привлекательный для Болгарии, Венгрии, Словакии, а также Словении и Сербии. Идея "антироссийского газового пояса от Балтики до Адриатики" окончательно рухнула.

Мало того, "Турецкий поток — 2" сам стал "железным занавесом" для задуманного СПГ-терминала на острове Крк. Поэтому принятие окончательного инвестиционного решения по этому проекту несколько раз откладывалось.

Дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться координатору Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио. Она напомнила Загребу: строительство СПГ-терминала на Северной Адриатике "всецело поддерживается Соединенными Штатами".

После этого, в январе 2019-го, министр энергетики Хорватии Томислав Чорич объявил, что строительство регазификационного комплекса на острове Крк "будет осуществляться независимо от отсутствия интереса со стороны покупателей природного газа". В начале февраля по проекту было принято окончательное инвестиционное решение.

Тем не менее реализация "Инициативы трех морей" в газовой сфере уже практически невозможна. Возникает резонный вопрос: куда Польша собирается девать излишки газа, закупленного в США?

Перепродать кому-нибудь в Европе будет очень трудно. По оценкам аналитической компании Rystad Energy, российский газ, поставляемый в Европу, отличается низкой ценой безубыточности — около пяти долларов за миллион БТЕ (британских топливных единиц). Показатель американского, с учетом сжижения, транспортировки, разжижения и минимальной рентабельности, — шесть-семь долларов. То есть, чтобы конкурировать с "Газпромом" на европейском рынке, полякам придется продавать американское голубое топливо себе в убыток. Опять же надо как-то решать проблему транспортной инфраструктуры.

Переправлять СПГ из США на азиатские рынки тоже не самая перспективная идея — в Китае и Японии цены, конечно, выше, чем в Европе, однако и конкуренция острее. Там Варшаве предстоит соперничать с Россией, Австралией, Катаром и Саудовской Аравией, обладающими географическим преимуществом перед поставками из США.