Биография Жанны Бичевской

В 1971 год окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) по классу вокала. Училась у педагогов Ирмы Яунзем и Елены Петкер. В 1969 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Параллельно с учебой Жанна Бичевская работала педагогом по классу гитары в Загорской вечерней музыкальной школе, затем – солисткой-вокалисткой в эстрадном оркестре под управлением Эдди Рознера.

С 1971 по 1973 год являлась солисткой вокально-инструментального ансамбля "Добры молодцы" под управлением Севы Новгородцева. В 1973 году была приглашена на работу в Москонцерт.

В репертуар певицы входили русские фольклорные песни под аккомпанемент гитары. Благодаря талантливому и оригинальному исполнению (с использованием достижений стилей фолк и кантри) Бичевская начала быстро обретать популярность . Особой любовью у слушателей пользовались песни "Сон Степана Разина", "Матушка", "Черный ворон", "Окрасился месяц багрянцем", "Донская баллада", "Любо, братцы, любо".

На рубеже 1980-1990-х годов Жанна Бичевская обратилась к тематике гражданской войны. Наибольшую известность из песен этого цикла получили "В декабре", "Поручик Голицын", "Вальс юнкеров", "Господа рядовые", "Прощальная", "Все теперь против нас".

В середине 1990-х годов в творчестве Бичевской появились религиозные мотивы. В ее исполнении стали звучать не только русские народные песни и городские романсы, но и православная музыка. Среди духовных песнопений выделяется цикл песен, автором которых является иеромонах Роман (в миру Александр Матюшин).

В конце 1990-х – начале 2000-х годов певица выпустила несколько альбомов песен известных бардов (в том числе Александра Вертинского, Булата Окуджавы). В 1999 году вышел диск "Царь Николай", посвященный памяти последней царской семьи.

В 2004-2005 годах Жанна Бичевская записала и выпустила три новых компакт-диска: "К-141" памяти моряков, погибших на подводной лодке "Курск" (музыка и стихи Геннадия Пономарева); "Боже, храни своих", посвященный духовному возрождению России (музыка и стихи Геннадия Пономарева); "Белая ночь" (музыка и стихи иеромонаха Романа).

В дискографии певицы насчитывается более 30 сольных альбомов, среди которых "Господа офицеры" (1990), "Любо, братцы, любо…" (1997), "Русская Голгофа" (1998), "Верую" (2000), "Мы Русские" (2001), "Духовные песни" (2007), "Засуха" (2010), "От прощанья до прощанья" (2014) и др.

Композиции Бичевской отличаются тщательной оркестровкой, с использованием скрипки, фортепьяно и синтезатора. С 1989 года она работает со своим мужем Геннадием Пономаревым – поэтом, композитором, певцом и музыкантом.

C декабря 1999 года по 2008 год Бичевская вела авторскую духовную передачу "От сердца к сердцу" на международной радиостанции "Голос России".

Народная артистка РСФСР (1988).

Лауреат международного конкурса артистов эстрады в Познани (Польша, 1980).

В 1989 году на Международном конкурсе в Сан-Ремо (Италия) за выдающийся вклад в мировое исполнительное искусство ей был присвоен титул "Золотая гитара".