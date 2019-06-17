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РИА Новости

Российские физики создали сенсор для наблюдений за сердцем и деталями машин

Вчера, 09:00
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© РИА Новости / Евгений СамаринКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали принципиально новый сенсор магнитного поля, перспективный для применения в биомедицине и при контроле качества технических изделий. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале "Journal of Magnetism and Magnetic Materials".
© Фото : БФУ имени И. КантаСхема установки и внешний вид магнитоплазмонного кристалла
Схема установки и внешний вид магнитоплазмонного кристалла
© Фото : БФУ имени И. Канта
Схема установки и внешний вид магнитоплазмонного кристалла
Как отмечают исследователи, сенсор позволит сканировать распределения полей рассеяния у различных микрообъектов при помощи сфокусированного пучка света.
"Наше исследование демонстрирует, как изменение состава и параметров образцов влияют на рабочие параметры сенсора внешнего магнитного поля. Работа сенсора основана на резонансном усилении магнитооптических эффектов за счет возбуждения поверхностных волн на границе раздела металл/диэлектрик в особых нанокомпозитных структурах – магнитоплазмонных кристаллах", – рассказал РИА Новости соавтор исследования, сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев.
© Фото : БФУ им. И. КантаСотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев
Сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев
© Фото : БФУ им. И. Канта
Сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев
По его словам, созданный российскими учеными прототип сенсора может найти применение в биомедицине. Например, в магнитокардиографии — этот метод исследования сердечной деятельности основан на регистрации изменения во времени магнитной составляющей электродвижущей силы сердца.
Также создатели уверены, что сенсор будет полезен и для дефектоскопии – комплекса физических методов, помогающих контролировать качество изделий из различных материалов без их разрушения. Это позволит сделать надежнее, например, авиационные конструкции.
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2 ноября 2017, 08:00
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаБалтийский федеральный университетРИА Наука
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