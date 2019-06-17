Российские физики создали сенсор для наблюдений за сердцем и деталями машин

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали принципиально новый сенсор магнитного поля, перспективный для применения в биомедицине и при контроле качества технических изделий. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали принципиально новый сенсор магнитного поля, перспективный для применения в биомедицине и при контроле качества технических изделий. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале "Journal of Magnetism and Magnetic Materials"

© Фото : БФУ имени И. Канта Схема установки и внешний вид магнитоплазмонного кристалла © Фото : БФУ имени И. Канта Схема установки и внешний вид магнитоплазмонного кристалла

Как отмечают исследователи, сенсор позволит сканировать распределения полей рассеяния у различных микрообъектов при помощи сфокусированного пучка света.

"Наше исследование демонстрирует, как изменение состава и параметров образцов влияют на рабочие параметры сенсора внешнего магнитного поля. Работа сенсора основана на резонансном усилении магнитооптических эффектов за счет возбуждения поверхностных волн на границе раздела металл/диэлектрик в особых нанокомпозитных структурах – магнитоплазмонных кристаллах", – рассказал РИА Новости соавтор исследования, сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев.

© Фото : БФУ им. И. Канта Сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев © Фото : БФУ им. И. Канта Сотрудник лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Виктор Беляев

По его словам, созданный российскими учеными прототип сенсора может найти применение в биомедицине. Например, в магнитокардиографии — этот метод исследования сердечной деятельности основан на регистрации изменения во времени магнитной составляющей электродвижущей силы сердца.