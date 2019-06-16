Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации

МОСКВА, 16 июн – РИА НОВОСТИ. Представителей цыганской общины после инцидента в пензенской Чемодановке нужно уберечь от возможных перегибов и необоснованной дискриминации, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявляла в СМИ, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.

"Я считаю, что нужно уберечь представителей цыганской общины от возможного произвола со стороны правоохранительных органов. Все стороны должны в данной ситуации действовать строго в соответствии с законодательством. Никаких перегибов и дискриминации цыганского населения необоснованного быть не должно", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, от таких криминальных историй регионы не застрахованы, ведь самое главное, чтобы они не перерастали в массовые волнения, тем более с элементами национальной розни.

"В данном случае инициатива реагирования на этот криминальный инцидент была упущена со стороны местной власти и местных правоохранительных органов. Выяснилось, что в данном селе даже нет опорного пункта полиции, и сейчас возникла необходимость в его создании. Поэтому граждане, не видя реагирования от местной власти, правоохранителей, жители села вынуждены были устроить так называемый самосуд", - рассказал он.