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РИА Новости

Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации

Вчера, 23:42
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета по правам человека при президенте России Александр Брод
Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА НОВОСТИ. Представителей цыганской общины после инцидента в пензенской Чемодановке нужно уберечь от возможных перегибов и необоснованной дискриминации, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
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Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявляла в СМИ, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
"Я считаю, что нужно уберечь представителей цыганской общины от возможного произвола со стороны правоохранительных органов. Все стороны должны в данной ситуации действовать строго в соответствии с законодательством. Никаких перегибов и дискриминации цыганского населения необоснованного быть не должно", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, от таких криминальных историй регионы не застрахованы, ведь самое главное, чтобы они не перерастали в массовые волнения, тем более с элементами национальной розни.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
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"В данном случае инициатива реагирования на этот криминальный инцидент была упущена со стороны местной власти и местных правоохранительных органов. Выяснилось, что в данном селе даже нет опорного пункта полиции, и сейчас возникла необходимость в его создании. Поэтому граждане, не видя реагирования от местной власти, правоохранителей, жители села вынуждены были устроить так называемый самосуд", - рассказал он.
Как добавил член СПЧ, все эти обстоятельства вынудили активно вмешаться и МВД, и Следственный комитет, возбуждены уголовные дела, есть большое количество задержанных, ведется расследование. Как сообщил Брод, на место выехали областные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, поэтому нужно следить за развитием ситуации.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
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Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
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