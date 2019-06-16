Власти на востоке Ливии назвали инициативу Сарраджа актом отчаяния

КАИР, 16 июн — РИА Новости. Глава временного правительства на востоке Ливии Абдалла ат-Тани назвал актом отчаяния призыв заседающего в Триполи лидера правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа провести всеобщую межливийскую конференцию.

Саррадж в воскресенье выступил перед многочисленными сторонниками и журналистами в ливийской столице Триполи. Во время своей речи он призвал к проведению всеобщей межливийской конференции для выработки дорожной карты по выходу страны из нынешнего кризиса.

Часть своей речи глава кабмина ПНС посвятил боям в окрестностях Триполи, которые ведут лояльные ему силы с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Саррадж заявил, что лояльные маршалу войска терпят поражение.

"Инициатива главы ПНС является актом отчаяния на фоне наступающей на Триполи ливийской армии", - сказал ат-Тани в интервью вещающему из ОАЭ телеканалу Sky News Arabia

По его словам, с подобной инициативой Саррадж должен был выступить в 2016 году, когда ПНС только что сформировалось и получило международную поддержку. Оно, отметил ат-Тани, должно было, согласно Схиратскому соглашению, распустить и разоружить отряды ополченцев, а вчерашних боевиков интегрировать в официальные государственные институты.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.