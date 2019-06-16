Трамп поблагодарил Нетаньяху за присвоение его имени поселку на Голанах

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter , где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.

Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии. Местные СМИ пишут, что дать реальный старт строительным работам сможет только будущий кабинет, который будет сформирован по итогам вторых за год выборов, назначенных на 17 сентября.