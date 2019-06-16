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РИА Новости

Трамп поблагодарил Нетаньяху за присвоение его имени поселку на Голанах

Вчера, 23:09
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© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© Leah Millis
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после подписания документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. 25 марта 2019
27 марта, 08:00
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Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии. Местные СМИ пишут, что дать реальный старт строительным работам сможет только будущий кабинет, который будет сформирован по итогам вторых за год выборов, назначенных на 17 сентября.
Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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Ситуация с Голанскими высотамиГоланские высотыДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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