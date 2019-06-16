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РИА Новости

В Ростове потушили пожар в двухэтажном ангаре

Вчера, 22:50
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщается на сайте МЧС по Ростовской области.
Ранее сообщалось о возгорании кровли в ангаре в переулке Нефтяной в Ростове-на-Дону, говорилось об угрозе перехода огня на соседние здания. В 18.52 пожар был локализирован на площади 700 квадратных метров.
"В 21.53 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 53 человека личного состава и 16 единиц техники.
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