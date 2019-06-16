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РИА Новости
Ситуация в Судане

ЛАГ выступила за мирный транзит власти в Судане без вмешательства извне

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 16 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт сообщил, что ЛАГ поддерживает мирную передачу власти гражданскому правительству в Судане, а также решение кризиса в стране без внешнего вмешательства.
"Генеральный секретарь (ЛАГ - ред.) подчеркнул, что решения нынешней ситуации должны быть полностью суданским, их достижение должно осуществляться исключительно в национальных рамках вдали от внешних вмешательств и диктатов", - говорится в заявлении ЛАГ.
Согласно заявлению, Абуль Гейт отметил, что ЛАГ продолжит взаимодействовать с переходным военным советом и всеми сторонами в Судане, а также с международными и региональными силами и организациями, которые заинтересованы в установлении стабильности в Судане и поддерживают процесс мирного перехода.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
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Военный совет Судана готов сформировать правительство технократов
Ранее сообщалось, что Абуль Гейт в воскресенье приедет в Хартум для проведения переговоров с правящим переходным военным советом Судана, основным оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" и представителями политических партий.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеЛАГАхмед Абуль ГейтЛига арабских государствСудан
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