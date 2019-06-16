ЛАГ выступила за мирный транзит власти в Судане без вмешательства извне

КАИР, 16 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт сообщил, что ЛАГ поддерживает мирную передачу власти гражданскому правительству в Судане, а также решение кризиса в стране без внешнего вмешательства.

"Генеральный секретарь (ЛАГ - ред.) подчеркнул, что решения нынешней ситуации должны быть полностью суданским, их достижение должно осуществляться исключительно в национальных рамках вдали от внешних вмешательств и диктатов", - говорится в заявлении ЛАГ.

Согласно заявлению, Абуль Гейт отметил, что ЛАГ продолжит взаимодействовать с переходным военным советом и всеми сторонами в Судане, а также с международными и региональными силами и организациями, которые заинтересованы в установлении стабильности в Судане и поддерживают процесс мирного перехода.

Ранее сообщалось, что Абуль Гейт в воскресенье приедет в Хартум для проведения переговоров с правящим переходным военным советом Судана, основным оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" и представителями политических партий.