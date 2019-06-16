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РИА Новости

Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза

Вчера, 22:47
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© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа БонеттиПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа Бонетти
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
АФИНЫ, 16 июн - РИА Новости. Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Ципрас сообщил, что провел заседание в связи с провокациями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где Анкара ведет геологоразведку.
"Первое, что я хочу сказать, это то, что все греки должны чувствовать себя в абсолютной безопасности. Турецкая провокация и нарушение Турцией международного права - это признак не силы, а слабости",- говорится в заявлении Ципраса, которое распространила пресс-служба премьера.
По его словам, Греция - сильная страна, и в последнее время ей удалось сформировать международные союзы и альянсы более сильные, чем прежде.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
15 июня, 00:52
Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
Ципрас заявил, что позиция Греции и Кипра была подтверждена последовательными решениями саммита Евросоюза, который однозначно осуждает нарушения международного права и провокации Турции. Он сообщил, что поговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы согласовать шаги стран на дипломатическом уровне в рамках Европейского союза.
"И мы согласились в ближайшие время перейти к подготовке почвы для того, чтобы на следующей неделе саммит ЕС принял соответствующие решения. Принял и санкции против Турции, если будет подтверждено, что она провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра",- заявил Ципрас.
Он повторил, что греки должны чувствовать себя в полной безопасности.
"Мы хотим направить послание о том, что любой, кто нарушает суверенные права Греции, кто нарушает суверенные права Республики Кипр, которая является государством-членом ЕС, который нарушает международное право в регионе, должен знать, что это будет иметь последствия",- сказал премьер Греции.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил накануне, что Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Как ранее сообщило кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники, Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж судна "Фатих".
Турция
17 мая, 07:31
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконные действия в ИЭЗ Кипра
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Алексис ЦипрасКипрГрецияТурцияВ мире
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