В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по окраинам Донецка, выпустив около 40 мин, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Опытное (под контролем Киева – ред.) - Донецкий аэропорт - выпущено 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Спартак (пригород Донецка – ред.) - выпущено девять мин", - сказал представитель ДНР в СЦКК.