Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T22:50Z
https://ria.ru/20190616/1555616739.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками

Вчера, 22:50
1244
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по окраинам Донецка, выпустив около 40 мин, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Опытное (под контролем Киева – ред.) - Донецкий аэропорт - выпущено 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Спартак (пригород Донецка – ред.) - выпущено девять мин", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ
14 июня, 15:45
В ДНР расследуют более 500 дел по военным преступлениям силовиков
По его словам, кроме того, по подконтрольному ДНР поселку Веселое в пригороде Донецка украинские силовики выпустили девять мин. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1100210
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"
РИА
Новости
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"
Лента
новостей
Сенатор Алексей Пушков
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки произошло три пожара
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Алеппо
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
11:21Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
11:18Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции
11:18В Индии пропал иллюзионист пропал, пытаясь порвать оковы под водой
11:14США хотят отложить публикацию "сделки века" по Ближнему Востоку до ноября
Лента новостейМолния