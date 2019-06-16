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РИА Новости

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Вчера, 22:17
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ. — Прим. ред.). Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола. — Прим. ред.) и Александра Захарченко", — сообщается в сюжете.
Портрет Александра Захарченко в Донецке
17 мая, 12:26
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
По данным телеканала, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов "назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко".
"(Позывной) Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ", — отмечается в сюжете "Вестей недели".
По информации спецслужб, Швед курировал группу, готовившую убийство руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — одного из тех силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Александра Захарченко.
"И получается, что Андрей Байдала (Швед) хотел убить того, кто охотится за ним самим как за убийцей", — отмечается в сюжете.

Убийство Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.
Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК возбудил уголовное дело.
Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018
22 октября 2018, 13:03
В Кремле объяснили, почему считают Киев причастным к убийству Захарченко
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Убийство главы ДНР Александра ЗахарченкоАлександр ЗахарченкоДонбассВ мире
Популярные комментарии
Что и требовалось доказать, ВСУ - это не воины, ВСУ - это террористы. Они убили Захарченок не в бою, а исподтишка при помощи теракта (также, как и Гиви с Моторолой). У ЛДНР за эти 5 лет уже полно военных побед: Иловайский, Дабальцевский, Изваринский котлы, а также Донецкий аэропорт. А у ВСУ только 3 теракта. Теперь понятно, что террористы на украине, а не в Донбассе.
16 июня, 23:09
С Сергей Залесин
296440032
Это не народ России ездит на заработки на украину, а народ украины ездит на заработки в Россию. Разницу чувствуете? Так что у народа России всё явно лучше, чем у ограбленного украинского народа.
16 июня, 23:30
С Сергей Залесин
5400009
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