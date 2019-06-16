В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала " Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала " Россия ".

"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ. — Прим. ред.). Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола. — Прим. ред.) и Александра Захарченко", — сообщается в сюжете.

По данным телеканала, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов "назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко".

"(Позывной) Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ", — отмечается в сюжете "Вестей недели".

По информации спецслужб, Швед курировал группу, готовившую убийство руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — одного из тех силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Александра Захарченко.

"И получается, что Андрей Байдала (Швед) хотел убить того, кто охотится за ним самим как за убийцей", — отмечается в сюжете.

Убийство Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.