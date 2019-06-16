В Кишиневе неизвестный сообщил о минировании аэропорта

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Неизвестный заявил, что в здании аэропорта Кишинева находится взрывное устройство, сотрудники и пассажиры эвакуированы, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

"Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании аэропорта около 20 часов (совпадает с мск), на место прибыли сотрудники специальных служб. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы, зона вокруг оцеплена", - сообщила Новицки.

Сейчас в здании аэропорта работают саперы, сотрудники полиции и спасатели. По информации на сайте аэропорта, задерживаются вылеты в Болонью и Москву. Также откладывается прибытие самолетов из Дублина и Венеции.