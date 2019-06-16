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РИА Новости

В Кишиневе неизвестный сообщил о минировании аэропорта

Вчера, 22:06
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Неизвестный заявил, что в здании аэропорта Кишинева находится взрывное устройство, сотрудники и пассажиры эвакуированы, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.
"Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании аэропорта около 20 часов (совпадает с мск), на место прибыли сотрудники специальных служб. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы, зона вокруг оцеплена", - сообщила Новицки.
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Сейчас в здании аэропорта работают саперы, сотрудники полиции и спасатели. По информации на сайте аэропорта, задерживаются вылеты в Болонью и Москву. Также откладывается прибытие самолетов из Дублина и Венеции.

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