ЕС поддержал инициативу Сарраджа по выходу из кризиса в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС поддерживает предложение по продвижению политического процесса в Ливии, с которым выступил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Глава ПНС Ливии ранее представил инициативу по выходу страну из кризиса, в частности, предложение о созыве межливийской конференции и выработке "дорожной карты" по предстоящим выборам.

"ЕС всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН и прекращению конфликта и раскола. Предложение, с которым выступил сегодня премьер-министр Ливии Файез ас-Саррадж, безусловно, является шагом в этом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поговорил с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, тот рассказал ему о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию кризиса.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).