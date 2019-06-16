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РИА Новости

ЕС поддержал инициативу Сарраджа по выходу из кризиса в Ливии

Вчера, 21:50
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© РИА НовостиГлава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
© РИА Новости
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС поддерживает предложение по продвижению политического процесса в Ливии, с которым выступил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Глава ПНС Ливии ранее представил инициативу по выходу страну из кризиса, в частности, предложение о созыве межливийской конференции и выработке "дорожной карты" по предстоящим выборам.
"ЕС всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН и прекращению конфликта и раскола. Предложение, с которым выступил сегодня премьер-министр Ливии Файез ас-Саррадж, безусловно, является шагом в этом направлении", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поговорил с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, тот рассказал ему о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию кризиса.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои.
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