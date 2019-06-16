Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рейс Милан - Москва, о неполадках у которого сообщали СМИ, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
"Самолет рейса SU2613 Милан - Москва приземлился в аэропорту Шереметьево", - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Как утверждали некоторые СМИ, у самолета сработал датчик разгерметизация.
Источник в авиакомпании сказал РИА Новости, что была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.
"(Была) зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха", - сказал источник.