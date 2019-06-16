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РИА Новости

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рейс Милан - Москва, о неполадках у которого сообщали СМИ, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
"Самолет рейса SU2613 Милан - Москва приземлился в аэропорту Шереметьево", - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Как утверждали некоторые СМИ, у самолета сработал датчик разгерметизация.
Источник в авиакомпании сказал РИА Новости, что была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.
"(Была) зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха", - сказал источник.
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АэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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