Анкара не примет требований США по С-400, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддастся давлению США из-за контракта с РФ по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - сказал Чавушоглу в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай, его цитирует агентство Anadolu.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.