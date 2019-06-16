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РИА Новости

Анкара не примет требований США по С-400, заявил Чавушоглу

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддастся давлению США из-за контракта с РФ по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - сказал Чавушоглу в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай, его цитирует агентство Anadolu.
Зенитные ракетные системы С-400
14 июня, 11:17
Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Зенитная ракетная система С-400: российский Триумф
30 августа 2012, 10:00
Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
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Мевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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