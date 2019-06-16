Анкара не примет требований США по С-400, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддастся давлению США из-за контракта с РФ по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - сказал Чавушоглу в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай, его цитирует агентство Anadolu.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
30 августа 2012, 10:00Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.