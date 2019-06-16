Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"

МЕХИКО, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. В России прокомментировали слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой.
"Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — сказал в интервью РИА Новости посол России в Венесуэле Владимир Заемский.
"Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — добавил он.
В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Болтона типичной конспирологией.
"Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны", — написал сенатор в Facebook.
"К тому же он явно не в ладах с цифрами", — добавил Клинцевич.
Сенатор пояснил, что озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".
Он подчеркнул, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой ведет отчет от соглашения, подписанного в мае 2001 года, и успешно развивается.
"Что называется, все. Точка. Остальное от лукавого", — написал сенатор.
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
На встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Путин сказал, что Россия официально продавала оружие Венесуэле, однако в последнее время таких контрактов не было. При этом Россия по уже заключенным контрактам обязана обслуживать поставленное ранее вооружение.