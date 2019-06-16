Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"

Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой

МЕХИКО, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. В России прокомментировали слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой.

"Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — сказал в интервью РИА Новости посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

"Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — добавил он.

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Болтона типичной конспирологией.

"Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны", — написал сенатор в Facebook.

"К тому же он явно не в ладах с цифрами", — добавил Клинцевич.

Сенатор пояснил, что озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".

Он подчеркнул, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой ведет отчет от соглашения, подписанного в мае 2001 года, и успешно развивается.

"Что называется, все. Точка. Остальное от лукавого", — написал сенатор.

Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.