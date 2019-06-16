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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"

Вчера, 20:44
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСитуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МЕХИКО, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. В России прокомментировали слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой.
"Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — сказал в интервью РИА Новости посол России в Венесуэле Владимир Заемский.
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"Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — добавил он.
В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Болтона типичной конспирологией.

"Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны", — написал сенатор в Facebook.

"К тому же он явно не в ладах с цифрами", — добавил Клинцевич.
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Сенатор пояснил, что озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".
Он подчеркнул, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой ведет отчет от соглашения, подписанного в мае 2001 года, и успешно развивается.
"Что называется, все. Точка. Остальное от лукавого", — написал сенатор.
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
На встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Путин сказал, что Россия официально продавала оружие Венесуэле, однако в последнее время таких контрактов не было. При этом Россия по уже заключенным контрактам обязана обслуживать поставленное ранее вооружение.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВладимир ЗаемскийДжон БолтонНиколас МадуроВенесуэлаРоссияСША
Популярные комментарии
Интересно, мистер болтон знает, что его фамилия чётко ассоциируется с русским словом болтун?
16 июня, 22:54
Z1Zlydennemets 1
3450001
Будет весьма забавно наблюдать за жизнью США, если Болтон станет президентом. Одна из великих стран мира, обладавшая едва ли не лучшим дип. корпусом, окончательно станет политическим посмешищем.
16 июня, 22:17
Ensom Vind
3430001
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