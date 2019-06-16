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РИА Новости
Культура

Главный приз "Кинотавра" получил фильм Акопова "Бык"

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Продюсером фильма стал ректор ВГИКа Владимир Малышев и Федор Попов. Действие фильма происходит в 90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге...
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
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Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов и другие.
В основную конкурсную программу "Кинотавра" в этом году входили 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы САдиловой, "Троица" Яе Гэ.
Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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