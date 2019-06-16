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РИА Новости

В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества

Вчера, 20:24
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подача электричества после масштабного сбоя в системе электроснабжения в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране, заявил президент Аргентины Маурисио Макри.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
"Мы работаем, чтобы электричество было восстановлено у каждого (человека - ред.) как можно раньше ... На данный момент у 50% клиентов все работает в штатном режиме. В ближайшее время электричество будет восстановлено у всех пользователей", - написал Макри на своей странице в Twitter.
Кроме того, президент добавил, что отключение электричества было вызвано "сбоем в системе транспортировки", причины которого пока не определены.
"Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован", - подчеркнул Макри.
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Маурисио МакриАргентинаУругвайВ мире
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