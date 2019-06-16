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РИА Новости

Евросоюз считает высоким риск неверной оценки ситуации в Оманском заливе

Вчера, 20:15
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. ЕС видит "высокий риск" неверной оценки ситуации в связи событиями в Оманском заливе, призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, говорится в заявлении европейской дипслужбы по итогам визита в регион ее генсекретаря Хельги Шмид.
Шмид посетила на минувшей неделе Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Иран.
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"В свете последних событий, включая нападения на нефтяные танкеры в Оманском море, она подчеркнула призыв ЕС к разрядке региональной напряженности, поиск путей деэскалации и содействию диалогу", - говорится в сообщении по результатам поездки.
ЕС призывает в связи с "ростом напряженности проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации".
"Риск неверной оценки ситуации остается высоким, особенно в отсутствие диалога… ЕС хотел бы видеть регион, где спорные вопросы решаются путем диалога и дипломатического взаимодействия. Мы считаем, что всем выгодно избегать конфронтации и укреплять сотрудничество", - отмечается в сообщении.
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В ходе поездки Шмид также подтвердила приверженность ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий, "который является ключом к укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и важнейшим элементом глобального режима ядерного нераспространения".
Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
В нападении на танкеры Иран обвинили США. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВесь мирЕвросоюз
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