"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда проявил "неумную бестактность" и совершил "ляп", заявив, что поляки намного храбрее русских и способны "сражаться до конца независимо ни от чего". Такое мнение на страницах издания Президент Польши Анджей Дуда проявил "неумную бестактность" и совершил "ляп", заявив, что поляки намного храбрее русских и способны "сражаться до конца независимо ни от чего". Такое мнение на страницах издания Polityka высказал журналист Томаш Залевский.

Польский лидер позволил себе такое заявление во время совместной конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Дуда добавил, что у Москвы всегда было желание "захватить часть территорий Польши".

"К сожалению, мы не в первый раз увидели, что, когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами", — отметил Залевский.

Дуда попытался вежливо ответить на вопрос, является ли Россия польским союзником, однако, нанес русскому народу "удар ниже пояса", считает автор статьи. Именно из-за этого слова президента лишились "какого-либо веса" и "дипломатического такта".

"Говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек, чьи сотни тысяч солдат погибли в Сталинграде (благодаря чему удалось переломить ситуацию в пользу союзников), а также в других битвах на восточном фронте, не обладает высшим мужеством — это как минимум очень неумная бестактность", — подчеркивает Залевский.

По его словам, рассуждения Дуды о храбрости поляков были похожи на "эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей" народа.

"То есть все в духе стереотипного представления о Польше как о стране, обращенной в прошлое, страдающей русофобией и требующей компенсаций от других за свои страдания и заслуги перед человечеством", — пояснил журналист.

Подобные выступления находят отклик лишь в самой Польше, но никак не за ее пределами, заключил он.