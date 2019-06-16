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РИА Новости

В Саратове "Газель" протаранила забор детской площадки

Вчера, 19:38
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© Фото : ЧП СаратовГрузовой автомобиль "Газель" протаранил ограждение детской площадки в Саратове. 16 июня 2019
Грузовой автомобиль Газель протаранил ограждение детской площадки в Саратове. 16 июня 2019
© Фото : ЧП Саратов
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовой автомобиль "Газель" в воскресенье протаранил ограждение детской площадки в Саратове, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Ранее в группе "Саратов онлайн" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение пользователя о ДТП на улице Новоузенской. К сообщению приложена фотография, на которой "Газель" без переднего левого колеса стоит на детской площадке возле детской горки.
"По предварительным данным, около 15.30 (14.30 мск) у дома 180Б по улице Новоузенской водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением детской площадки. В результате ДТП никто травм не получил", - сказала собеседница агентства.
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