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РИА Новости

Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе "агрессией Ирана" и призвал мировое сообщество ее остановить.
Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
"Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе, все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах", - сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа. Выступление транслировала канцелярия премьера.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
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Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана по ситуации с танкерами
Ранее в нападении на танкеры Иран обвинили США. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
85001663
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Биньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
У моссада, конечно длинные руки, но более это нужной, тем, чей бюджет основан на продаже нефти.
16 июня, 19:56
МСМаксим Стрелков
2200003
Если вы так знакомы с привычками Америки, то должны знать, в Америке не голосуют за президента, который ведет войну.
16 июня, 19:49
Ловец ТроллеЙ
1900005
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