Совбез оценил расширение участия Европы в форумах по безопасности в России

"Конечно, год от года этот перечень меняется, некоторые из указанных стран, видимо, не смогут на этот раз приехать в Уфу, с другой стороны - добавятся новые флаги, но общая тенденция очевидна - список европейцев на нашем мероприятии с каждым годом расширяется. И это очень позитивный сигнал, который свидетельствует о том, что как бы ни пытались демонизировать Россию, европейские партнеры убеждены, что без диалога с нами полноценно решать ключевые вопросы региональной и глобальной безопасности просто невозможно", - отметил Венедиктов.