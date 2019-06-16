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РИА Новости

Совбез оценил расширение участия Европы в форумах по безопасности в России

Вчера, 19:06
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европа расширяет свое участие в проводимых ежегодно в России международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, это очень позитивный сигнал, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
"Несмотря на антироссийскую кампанию на Западе, у нас ежегодно участвует до двух десятков европейских государств. Среди них Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Сербия, Турция, Финляндия, Норвегия, Румыния, Словакия, Кипр, Мальта, Словакия, Словения, Болгария, Венгрия, Албания, Босния и Герцеговина", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
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"Конечно, год от года этот перечень меняется, некоторые из указанных стран, видимо, не смогут на этот раз приехать в Уфу, с другой стороны - добавятся новые флаги, но общая тенденция очевидна - список европейцев на нашем мероприятии с каждым годом расширяется. И это очень позитивный сигнал, который свидетельствует о том, что как бы ни пытались демонизировать Россию, европейские партнеры убеждены, что без диалога с нами полноценно решать ключевые вопросы региональной и глобальной безопасности просто невозможно", - отметил Венедиктов.
Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. Во встрече в Уфе примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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Александр ВенедиктовУфаРоссияБезопасностьВ мире
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