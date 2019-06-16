К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала " Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала " Россия 24 " со ссылкой на данные колл-центров.

Согласно статистике обращений на прямую линию с президентом, 354 тысячи 607 обращений поступило по телефону, 160 тысяч 926 обращений россияне написали в СМС. Также 27 тысяч 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 тысяча 56 - из социальных сетей. Кроме того, 20 тысяч 950 обращений - это письма на сайт, а 14 тысяч 119 человек написали ММС-сообщения.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.