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РИА Новости

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Согласно статистике обращений на прямую линию с президентом, 354 тысячи 607 обращений поступило по телефону, 160 тысяч 926 обращений россияне написали в СМС. Также 27 тысяч 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 тысяча 56 - из социальных сетей. Кроме того, 20 тысяч 950 обращений - это письма на сайт, а 14 тысяч 119 человек написали ММС-сообщения.
Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
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Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Свежая лапша .
16 июня, 20:45
Губернатор о.Борнео
3260102
Да хоть 10 миллионов вопросов задайте - на всё у него есть ответ, но в только в мыслях, а озвучит он ответы на такие вопросы, которые не опустят его рейтинг ещё ниже. Провокационных и действительно острых вопросов не пропустят, следуя уже традиционному сценарию.
16 июня, 20:54
Leonid
3221102
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