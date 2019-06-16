В Совбезе призвали не обманываться насчет якобы бескровности гибридных войн

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бескровных гибридных войн не бывает, и обманываться на этот счет не следует, пример тому - гибель тяжелобольных венесуэльских детей из-за последствий внешней блокады средств для их лечения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Не стоит обманываться якобы бескровным характером гибридных войн. Такие методы зачастую приводят к затягиванию на долгие годы "горячих" конфликтов. Если бы они, к примеру, не применялись против Сирии или востока Украины, то урегулирование проблем в упомянутых странах было бы давно обеспечено", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

"Однако даже там, где гибридные методы не сопутствуют боевым действиям, их применение все равно уносит человеческие жизни. Приведу пример. В Венесуэле внешними силами были заблокированы счета государственной нефтяной корпорации. Это привело к вынужденной приостановке ее программы по вывозу на лечение за рубеж страдающих от рака и других тяжелых заболеваний детей. В результате уже не один венесуэльский ребенок умер, не дождавшись отправки на лечение", - добавил Венедиктов.

По его словам, практически во всех государствах можно найти явные следы применения гибридных методов влияния - "агрессивную пропаганду, подрыв национальной экономики, дестабилизацию внутриполитической обстановки, дипломатическое давление, военные провокации, кибератаки".

Ранее власти Венесуэлы сообщили о смерти детей, не получивших лечение из-за санкций США, ответственность за произошедшее они возложили на оппозицию. Вопрос о направлении средств, которые были заблокированы США, на лечение больных граждан Венесуэлы будет вынесен на обсуждение с оппозицией в Норвегии, сообщил в начале июня президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Позже министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что оппозиция пока не ответила на запрос властей о помощи в разблокировке замороженных из-за санкций средств.

Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе на проходящих в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы". В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.