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РИА Новости

В Совбезе призвали не обманываться насчет якобы бескровности гибридных войн

Вчера, 18:54
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© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииПомощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бескровных гибридных войн не бывает, и обманываться на этот счет не следует, пример тому - гибель тяжелобольных венесуэльских детей из-за последствий внешней блокады средств для их лечения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Не стоит обманываться якобы бескровным характером гибридных войн. Такие методы зачастую приводят к затягиванию на долгие годы "горячих" конфликтов. Если бы они, к примеру, не применялись против Сирии или востока Украины, то урегулирование проблем в упомянутых странах было бы давно обеспечено", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
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"Однако даже там, где гибридные методы не сопутствуют боевым действиям, их применение все равно уносит человеческие жизни. Приведу пример. В Венесуэле внешними силами были заблокированы счета государственной нефтяной корпорации. Это привело к вынужденной приостановке ее программы по вывозу на лечение за рубеж страдающих от рака и других тяжелых заболеваний детей. В результате уже не один венесуэльский ребенок умер, не дождавшись отправки на лечение", - добавил Венедиктов.
По его словам, практически во всех государствах можно найти явные следы применения гибридных методов влияния - "агрессивную пропаганду, подрыв национальной экономики, дестабилизацию внутриполитической обстановки, дипломатическое давление, военные провокации, кибератаки".
Ранее власти Венесуэлы сообщили о смерти детей, не получивших лечение из-за санкций США, ответственность за произошедшее они возложили на оппозицию. Вопрос о направлении средств, которые были заблокированы США, на лечение больных граждан Венесуэлы будет вынесен на обсуждение с оппозицией в Норвегии, сообщил в начале июня президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Позже министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что оппозиция пока не ответила на запрос властей о помощи в разблокировке замороженных из-за санкций средств.
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Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе на проходящих в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы". В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
2010011
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ВенесуэлаСШААлександр ВенедиктовРоссияВ мире
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