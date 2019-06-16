Совбез призвал учитывать интересы Ирана в процессе стабилизации в Сирии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итогами предстоящей в конце июня в Иерусалиме встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата должны стать общие практические шаги, направленные на стабилизацию в Сирии и на всем Ближнем Востоке, но при этом надо учитывать интересы всех игроков, к том числе Ирана, заявил замсекретаря СБ РФ Александр Венедиктов.

"Естественно, данный процесс должен проходить с учетом интересов всех игроков, включая Иран. Любые попытки действовать с помощью тактики ультиматумов заранее обречены на провал, равно как и спекуляции в информационном пространстве вокруг данной темы. Если кто-то стремится тем самым вбить клин в наши отношения с партнерами в регионе, то это неверный расчет", - отметил Венедиктов.