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РИА Новости
Война в Сирии

Совбез призвал учитывать интересы Ирана в процессе стабилизации в Сирии

Вчера, 18:51
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итогами предстоящей в конце июня в Иерусалиме встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата должны стать общие практические шаги, направленные на стабилизацию в Сирии и на всем Ближнем Востоке, но при этом надо учитывать интересы всех игроков, к том числе Ирана, заявил замсекретаря СБ РФ Александр Венедиктов.
"Если говорить о нашем с США взаимодействии по Сирии, то в течение продолжительного времени диалог не складывался. Однако нужно отдать должное американским партнерам, они проявили достаточно политической воли, и теперь мы готовимся к встрече секретарей советов безопасности России, США и Израиля, которая должна состояться в ближайшие недели в Иерусалиме. Рассчитываем на то, что итогом совместной работы станут наши общие практические шаги, направленные на стабилизацию Сирии и всего Ближнего Востока", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
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"Естественно, данный процесс должен проходить с учетом интересов всех игроков, включая Иран. Любые попытки действовать с помощью тактики ультиматумов заранее обречены на провал, равно как и спекуляции в информационном пространстве вокруг данной темы. Если кто-то стремится тем самым вбить клин в наши отношения с партнерами в регионе, то это неверный расчет", - отметил Венедиктов.
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Война в СирииАлександр ВенедиктовВойна в СирииВ мире
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