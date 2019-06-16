Хуситы в Йемене благодаря Ирану могут сбивать беспилотники, заявили в США

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Центральное командование США полагает, что возможности противовоздушной обороны шиитских повстанцев-хуситов в Йемене благодаря помощи Ирана существенно увеличились и теперь они могут сбивать беспилотники, в том числе американского производства.

"Американский MQ-9 был сбит 6 июня 2019 года над Йеменом, как мы полагаем, ракетой класса "земля-воздух" SA-6 .Высота взаимодействия указывала на улучшение по сравнению с предыдущим потенциала хуситов, который, как мы оцениваем, был достигнут с иранской помощью", - говорится в заявлении командования, в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.

В CENTCOM также подтвердили сообщения СМИ о том, что 13 июня над Оманским заливом была предпринята попытка сбить еще один беспилотник США MQ-9.

"По нашей оценке, модифицированная иранская ракета класса "земля-воздух" SA-7 попыталась сбить американский MQ-9 над Оманским заливом, чтобы сорвать наблюдение за атакой Корпуса стражей Исламской революции на танкер Kokuka Courageous", - утверждается в заявлении.

По данным американских военных, ракета пролетела в километре в от беспилотника.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. В то же время армия Ирана (часть ВС страны) сообщала, что участвовала в спасательной операции после инцидента, отправив судно и вертолет на место ЧП.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.