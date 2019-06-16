СВПД не имеет альтернативы, заявили в российском Совбезе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет альтернативы и не должен становиться разменной монетой в делах вокруг Ирана, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Нужно противодействовать и попыткам вновь раскрутить в МАГАТЭ тему предполагаемых исследований Ирана военно-ядерной направленности. СВПД позволил Агентству снять все вопросы к Тегерану, что подтверждается его регулярными докладами. Очередные спекуляции на этот счет наносят ущерб его авторитету", - добавил Венедиктов.