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РИА Новости

СВПД не имеет альтернативы, заявили в российском Совбезе

Вчера, 18:24
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© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет альтернативы и не должен становиться разменной монетой в делах вокруг Ирана, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Убежден, что СВПД не имеет альтернативы и не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий отдельных стран к Ирану. Россия в полной мере привержена этим договоренностям", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
"Нужно противодействовать и попыткам вновь раскрутить в МАГАТЭ тему предполагаемых исследований Ирана военно-ядерной направленности. СВПД позволил Агентству снять все вопросы к Тегерану, что подтверждается его регулярными докладами. Очередные спекуляции на этот счет наносят ущерб его авторитету", - добавил Венедиктов.
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