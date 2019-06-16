В Совбезе оценили слова о выгоде России от победы правых на выборах в ЕП

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Утверждения западных СМИ о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых сил на выборах в Европарламент - это полный абсурд, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Ряду правых партий удалось получить достаточно значительное число дополнительных мест в Европарламенте, хотя не стоит забывать, что опросы накануне выборов прочили евроскептикам гораздо более сенсационные результаты", - сказал Венедиктов в интервью " Российской газете ".

"Следует понимать, что в Европе нет пророссийских и антироссийских партий. Политики, доброжелательно настроенные к нашей стране и выступающие за налаживание с ней конструктивных отношений, представлены в рядах всех европейских партий. Точно так же нелепо наклеивать на правых и евроскептиков ярлык "друзей Москвы", как это любят делать многие западные журналисты", - добавил он.

По его словам, в Европе немало правых партий, прежде всего в Прибалтике, Польше, Скандинавии, "чьи лидеры известны такой оголтелой антироссийской риторикой, какую еще надо поискать".

"Поэтому утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд", - подчеркнул Венедиктов.

"В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - добавил замсекретаря СБ РФ.