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РИА Новости

В Совбезе оценили слова о выгоде России от победы правых на выборах в ЕП

Вчера, 18:21
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© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Утверждения западных СМИ о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых сил на выборах в Европарламент - это полный абсурд, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Ряду правых партий удалось получить достаточно значительное число дополнительных мест в Европарламенте, хотя не стоит забывать, что опросы накануне выборов прочили евроскептикам гораздо более сенсационные результаты", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
"Следует понимать, что в Европе нет пророссийских и антироссийских партий. Политики, доброжелательно настроенные к нашей стране и выступающие за налаживание с ней конструктивных отношений, представлены в рядах всех европейских партий. Точно так же нелепо наклеивать на правых и евроскептиков ярлык "друзей Москвы", как это любят делать многие западные журналисты", - добавил он.
По его словам, в Европе немало правых партий, прежде всего в Прибалтике, Польше, Скандинавии, "чьи лидеры известны такой оголтелой антироссийской риторикой, какую еще надо поискать".
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"Поэтому утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд", - подчеркнул Венедиктов.
"В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - добавил замсекретаря СБ РФ.
По итогам выборов в Европарламент две ведущие фракции, "Европейская народная партия" (ЕНП), включающая в себя консервативные и христианско-демократические партии стран Европы, а также "Альянс социалистов и демократов", утратили традиционное правящее большинство в ЕП. Обе фракции в последние десятилетия задавали тон в политике Евросоюза. Тем не менее, фракция ЕНП осталась самой крупной в ассамблее.
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