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РИА Новости

США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

Вчера, 18:22
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США примут участие в предстоящей 18-20 июня в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
"В последние годы американцы в нашем мероприятии не участвовали. Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть. По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
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"Убежден, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности. Уверен, американские партнеры обеспечат достойное участие своей страны и выступят с докладом по одной из намеченных к обсуждению тем. Их участие в уфимском форуме будет иметь важное значение, в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля", - добавил Венедиктов.
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