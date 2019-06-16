США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США примут участие в предстоящей 18-20 июня в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
"В последние годы американцы в нашем мероприятии не участвовали. Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть. По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
"Убежден, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности. Уверен, американские партнеры обеспечат достойное участие своей страны и выступят с докладом по одной из намеченных к обсуждению тем. Их участие в уфимском форуме будет иметь важное значение, в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля", - добавил Венедиктов.