США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

"Убежден, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности. Уверен, американские партнеры обеспечат достойное участие своей страны и выступят с докладом по одной из намеченных к обсуждению тем. Их участие в уфимском форуме будет иметь важное значение, в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля", - добавил Венедиктов.