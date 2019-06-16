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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку", - написал Болтон в своем микроблоге в Twitter.
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При этом Болтон не привел никаких деталей контракта, в том числе его сроков.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжон БолтонВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Солидарен чисто по американски , морить голодом страну ,а обвинять кого угодно, санкциями воровскими обложили людей а виноват Мадуро, надоели всем америкосы.
16 июня, 18:31
Юрий Иванов
108010010
болтун и иже с ним начинают "писать кипятком" от чувства собственного бессилия...
16 июня, 18:18
Мike Pershutin
105210010
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